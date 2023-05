Une partie du règlement anti-mendicité bruxellois jugée contraires aux droits humains

Ce jeudi matin, un “cahier jurisprudence” portant sur la réglementation de la mendicité sous l’angle des droits humains rédigé par le service de lutte contre la pauvreté et l’Institut fédéral des droits humains venaient se poser plutôt en faveur des associations qui ont perdu le combat, un an plus tôt. “On a analysé les règlements des 581 communes belges, et établi que types de règlements étaient problématiques au regard du Conseil d’État et de la Convention Européenne des Droits de l’Homme”, expliquent Mounjy Belhaloumi et Christophe Blanckaert, collaborateurs au service de lutte contre la pauvreté. Au total, ils ont dénombré 253 communes dont des comportements recensent des points problématiques. “On les a contactées pour qu’elles puissent analyser notre rapport, on a reçu une vingtaine de réponses, tantôt positives, tantôt négatives.”

Pas de remise en cause

À Bruxelles, lettre est restée morte. Contacté, le cabinet du bourgmestre annonce prendre acte de l’annonce faite par les deux organismes et se refuse à tout commentaire. Il n’est donc pas encore question de remettre en cause l’interdiction de la mendicité infantile ou accompagnée d’enfants, instaurée il y a un an. Justifiée notamment “parce que la place des enfants est à l’école” et pour lutter contre l’exploitation de mineurs, Mounjy Belhaloumi et Christophe Blanckaert pointent des éléments de la jurisprudence qui remettent en cause ces arguments. “L’obligation scolaire est déjà légalement encadrée, et l’exploitation des mineurs est pénalement répréhensible”, mais ne jettent pas pour autant le bébé avec l’eau du bain. “Le règlement contient des éléments qui sont une facette d’une problématique plus générale. Il faut être plus dans l’accompagnement que la répression, orienter vers les réseaux d’aide, et communiquer avec les mendiants.”