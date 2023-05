Saint-Nicolas : Une maison enclavée par le tracé d’extension du futur tram

Suite à la demande de permis unique de l’Opérateur de transport public de Wallonie relatif à l’extension sud de la ligne de tram sur le territoire de la commune de Saint-Nicolas et de la ville de Seraing, soit entre Sclessin et Jemeppe, l’enquête publique a recueilli les avis concernant les aménagements de voiries en vue du passage du futur tram. Selon les plans, la rue des Martyrs, à hauteur de l’Église Saint-Hubert, doit être élargie pour permettre l’insertion du tracé du tram, de la station de Tram “Tilleur”, d’un pôle d’échange tram/bus ainsi qu’un parking. Un réaménagement total est donc proposé autour de l’Église Saint-Hubert, avec l’insertion d’une piste cyclable, d’un bâtiment de repos pour les chauffeurs, d’un parking extérieur et des espaces verts. La rue des Martyrs, entre la rue de la Meuse et la rue Vieille Église, doit aussi être élargie pour insérer le tracé du tram et créer un espace agréable pour les cyclistes et piétons, le tout complété par du mobilier urbain. En tout, dix réclamations/observations ont été introduites auprès de l’OTW. Celles-ci émanent de la commune et de riverains.