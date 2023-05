Namur en mai : les arts de la rue, aussi une histoire de femmes

La Compagnie circo-dansée des Josianes est née en France au printemps 2020, sous l’impulsion de Julia Spiesser, chorégraphe, danseuse et professeure. Pour le spectacle Les Josianes ou l’art de la résistance, elle est à l’écriture et à la mise en scène. En vérité, il serait plus facile d’énoncer ce qu’elle ne fait pas. Elle a été rejointe par la circassienne de Seattle Una Bennett, l’équilibriste espagnole Maria De Mar Reyes, et la danseuse-chorégraphe namuroise Betty Mansion, dont le papa n’est autre qu’Alec Mansion. Il a d’ailleurs participé à la mise en œuvre du spectacle en veillant à l’harmonie vocale des artistes. "On chante et on parle des résistances auxquelles on est confrontées. C’était intéressant d’explorer les différentes manières d’en parler, comme au travers de chants polyphoniques", explique Julia Spiesser.

Les quatre femmes explorent les différentes facettes que leur féminité peut leur offrir. "On parle de nos vécus personnels et on essaie de les retranscrire. On essaie de passer notre message avec humour et liberté, de ne pas tomber dans quelque chose de trop moralisateur. On a fait ce spectacle dans une démarche d’humanité, bien avant le côté artistique", confie encore Julia Spiesser.

Mais on ne pourrait passer à côté de leurs acrobaties aériennes. Enveloppées de leurs baudriers et solidement accrochées à une corde, elles déploient leurs forces sur la façade d’une maison jaune curry. "Ce mur est notre sol, un espace de jeu peu utilisé de cette manière. On grimpe, on redescend. Symboliquement, on avait envie de s’élever, de prendre de la hauteur", témoigne Julia Spiesser.

Résister par la sororité

Ce sont des résistances quotidiennes qu’il s’agit surtout de montrer ici. "Ce spectacle est une vraie clé pour résister contre tout ce qui peut nous oppresser". Pour y parvenir, plusieurs thèmes sont abordés. Le consentement, la sororité, pour n’en citer que deux. Leur groupe est lui-même très lié, malgré des parcours de vie éloignés. Cette notion de sororité – que d’autres appellent aussi solidarité féminine –, elles l’incarnent à la perfection. "Ça nous a à chacune permis d’évoluer en tant que femmes. C’est ce à quoi on a pu se raccrocher dans les moments difficiles", dit encore la metteuse en scène. Aujourd’hui, elles habitent toutes dans la Drôme et arpentent tant la France, que la Belgique et l’Italie pour présenter leur œuvre. En Italie, les textes sont traduits pour être bien compris. La volonté est finalement de se reconnecter au public. D’habitude, la danse dans le sens où Julia Spiesser l’entend est plutôt visible en salles. À contrario, ce spectacle se passe uniquement en rue. Un moyen pour elles de se réapproprier l’espace public.

École des Métiers et des Arts de la Province de Namur, place du Théâtre, 3. Jeudi (19 h), vendredi (19 h 30) et samedi (19 h).

Un duo de DJettes qui ne mixent que des voix féminines

Gaëlle Defeyt et Anne-Sophie Colmant ne sont pas des inconnues dans le paysage culturel namurois. En octobre dernier, les DJettes participaient déjà au Festival international du film.

À Namur en Mai, elles joueront leurs sets sur l’esplanade de la Confluence, le samedi à partir de 22h30.

Les deux DJ ont pour parti pris de ne mixer que des voix féminines avec un point de vue féministe. Une façon d’apporter leur pierre à l’édifice dans la visibilisation des femmes artistes. «Parce que les femmes ont plus de mal à percer pour des raisons de carrière comme ça peut arriver dans d’autres secteurs», résume Gaelle Defeyt, alias DJ Gaz.

Certains remarquent ce choix, d’autres pas. «Parfois, les gens nous demandent de passer tel ou tel titre, on essaie alors de les sensibiliser brièvement à notre concept. On est assez ouvertes pour discuter et danser avec eux», poursuit la DJ. Car le but premier est bien de s’amuser! «On aime aussi passer les classiques, Beyoncé, Destiny’s Child.. On ne veut pas se mettre des barrières en se disant que c’est trop commercial. C’est surtout des morceaux qu’on adore», partage Gaëlle.

Un de leur groupe phare est Sexy sushi, projet electroclash et electropunk de la chanteuse française Rebeka Warior. «Elle est très revendicative dans sa musique», appuie Gaëlle. Avec les mots qu’il faut pour le dire, comme le suggère le titre «Sex-appeal» : «Le sex-appeal de la policière me fait mouiller devant derrière. Je lui demande ma direction, la policière est super-canon».

La soirée se déroulera dans une ambiance saine et rassurante. Comme à leur habitude, les deux filles mettront un point d’honneur à choisir leurs tenues pour qu’elles soient printanières, pailletées et surtout colorées pour fêter le retour prochain de l’été. C.C.

Sur le site de la Confluence. Samedi (22h30).

Trois cents ans de parole féministe sur la scène

Joane emmène le public à la rencontre des féministes et leurs détracteurs de ces 3 derniers siècles. ©DR

«N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant», a dit Simone de Beauvoir, figure iconique du féminisme.

Cette citation est le reflet le plus direct du message que souhaitent porter Joane Reymond et Valentine Sergo dans leur spectacle Sois belle et t’endors pas. Pour les initiatrices du projet, il y est surtout question de démocratie. En Suisse, d’où sont originaires les metteuses en scène, le droit de vote a été obtenu sur le tard pour les femmes. C’était en 1971 et ça, il s’agit de ne pas l’oublier.

Pour développer son propos sur scène, Joane donne la parole aux grandes figures féminines de ces trois cents dernières années. Chanson, mime, marionnette, la comédienne a tous les tours pour emmener les spectateurs dans son univers artistique déjanté. À chaque changement de perruque, c’est un changement de personnage qui s’opère. En découlent des dialogues anachroniques entre les féministes et leurs détracteurs : Simone de Beauvoir, la française Olympe de Gouge (auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne), Simone Veil, Napoléon, une descendante de sorcière qui n’a pas été brûlée…

Dans ce spectacle inspiré du conte de Charles Perrault La Belle au Bois dormant, la place de la femme est sans cesse interrogée. «Joane fait un parallèle entre la belle au bois dormant et les personnalités historiques pour montrer la place qu’on donnait aux femmes dans les histoires», explique Samuel Chappel, programmateur de Namur en mai. Une position où il est préférable de faire profil bas. «Dans le même temps, elle donne la possibilité de choisir les carrefours du spectacle », précise Samuel Chappel. Comme cette petite fille dans une vidéo de promotion du spectacle : «Ce n’est pas le moment de se marier, là! Tu perds tous tes droits!». Un spectacle avec du fond et qui promet des rebondissements drôles et bien rock’n’roll. C.C.

Delta Air. Jeudi (13h30 et 17h30), vendredi (14h30 et 18h30), samedi (14h30 et 18h30).