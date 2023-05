Les riverains inquiets par l’état de la place de la Gare à Familleureux

La bourgmestre, de son côté, admet que de nombreuses mauvaises herbes jonchent cette place. “Son entretien a été planifié prochainement”, explique Bénédicte Poll. “Cela dit, le problème est pareil pour de nombreux endroits de la commune dont les cimetières. Malgré les six personnes engagées début avril pour le travail saisonnier, le fait de ne plus pouvoir pulvériser fait que tout entretien prend beaucoup plus de temps or, les mauvaises herbes, elles poussent également en même temps dans différents endroits et il est difficile de suivre.”

Rue de la Station

Des soucis se posent également quant au stationnement rue de la Station. “Plusieurs riverains se garent côté champs, à côté du “Banc à Papote”. Considérant la multiplication des véhicules des riverains, ne serait-il pas envisageable de créer quelques places de stationnement officielles entre les arbres afin notamment de créer des zones de croisement côté maisons ?”, se demande Michaël Carpin, conseiller communal PS. “Enfin, un problème se situe également dans la portion de la rue de la Station perpendiculaire à la rue de Manage qui est difficilement carrossable. Cette voirie est-elle communale ou privée, qui est chargé de son entretien ?”

De son côté, la bourgmestre se demande “si l’investissement dans des aménagements de parkings en vaudrait la peine alors qu’il existe d’autres endroits où se stationner. Cela dit, je ne rejette pas la discussion. Concernant la ruelle qui mène à des garages rue de Manage, il faudrait vérifier si cette voirie est communale ou pas.”