Doudou à Mons : changement de parcours pour la Procession

En étroite collaboration avec les autorités locales et la police, l’asbl Procession du Car d’Or prévoit ainsi de partir de la rampe Sainte-Waudru et de suivre le parcours habituel jusqu’à la rue de la Petite Guirlande. En revanche, à partir de là, la procession empruntera la rue de l’Athénée, la rue Fétis et la rue de la Grosse Pomme pour rejoindre le pied de la collégiale et de la Rampe Sainte-Waudru. Le quartier de la gare est ainsi évité.

Ce qui ne fait évidemment pas l’affaire des cafetiers installés dans ce dernier, déjà fortement impacté depuis plusieurs années par le chantier de la gare de Mons et désormais par les travaux du square Roosevelt, alors que le passage de la procession leur permet de faire l’un des meilleurs chiffres de l’année. Question de sécurité et de praticité oblige cependant, les changements étaient inévitables.

Un tronçon fermé au public

”Pour des raisons évidentes de sécurité, le car d’or étant amené à manœuvre de façon très précise à certains endroits, le tronçon situé entre la rue de l’Athénée et le haut de la rue de la Grosse Pomme, au pied de la collégiale, sera fermé au public”, précise Emmanuel Godefroy, président de l’association. “Nous sommes les premiers à le regretter mais rien ne vaut la sécurité des participants et du public.”

Le civisme et le respect des mesures seront indispensables pour éviter un incident malheureux et permettre le bon déroulement de la Procession, dont le départ sera donné dimanche à 9 h 30. Rappelons que cette dernière accueille 1 800 participants en costume d’époque répartis sur un total de 68 groupes représentant les diverses confréries et paroisses de Mons, 180 musiciens, 100 choristes, 50 cavaliers et 200 bénévoles pour assurer son encadrement.

Cette année, 24 nouveaux costumes seront à découvrir tout au long des trois kilomètres du parcours à travers la ville, avant la montée du car d’or à midi. Un car d’or “qui a passé son contrôle technique” et reçu une carte verte, ses mécanismes ayant été vérifiés et graissés. Bref, tout est prêt : ne reste plus qu’à décompter les jours.