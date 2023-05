Les festivités débuteront dès ce vendredi 26 mai avec au programme, la remise des mérites sportifs.

Le samedi 27 place au sport avec de la pratique et des découvertes de sports. Du tennis à la self défense en passant par le taekwondo, plusieurs plateaux accueilleront les sportifs aguerris ou en devenir.

Pour les 20 ans de la Fête du sport les autorités locales ont souhaité faire un voyage dans le temps afin de rappeler à quel point le Centre sportif a changé le paysage de la commune. C’est Philippe Marlair, échevin des sports de Ham-sur-Heure-Nalinnes de 1994 à 2012, qui nous propose ce voyage dan temps.

C’est en réalité Jules Lejeune, ancien bourgmestre de la Commune, qui a jeté les prémices du Centre sportif en évoquant l’idée d’une salle de sport : “C’était en 1988, son idée était de faire construire une salle pour le club de Volley de Nalinnes et le tennis de table. Mais ce projet n’a pas pu aboutir car la salle n’étant pas polyvalente, Infrasports n’a pas suivi… ”

C’est ensuite en 1994 que l’avenir du centre sportif se dessine lors des élections : “A la fusion des Communes en 76, on avait dit que le sport irait à Nalinnes. J’ai négocié la création du Centre sportif lors des discussions post-électorales… ”

Cet acte, Philippe Marlair en est encore fier. Pour lui, il était essentiel que Ham-sur-Heure-Nalinnes possède un tel outil : “Pour tous les clubs, c’était important. Par exemple, grâce à ce Centre, le Volley est passé de 80 affiliés à 243 aujourd’hui. Il était destiné à différents publics comme les écoles et grâce à lui, des stages ont pu plus facilement s’y organiser. Et puis, de nouvelles disciplines sont apparues aussi alors qu’avant, il n’y avait pas de salle pour les pratiquer”. Il aura fallu quelques années pour voir le projet se concrétiser. “C’est le Ministre Dardenne, avec lequel j’ai passé une soirée étonnante au Spiroudôme, qui a débloqué la situation d’un dossier qui traînait depuis un an… On a commencé les travaux en 2000, Yves Binon, était à l’époque échevin des travaux et notre binôme a très bien fonctionné. Heureusement qu’il a été là avec sa connaissance du monde entrepreneurial car il a sauvé quelques situations compliquées ! ”

Aujourd’hui, le Centre sportif fête ses vingt ans et à l’occasion de cet anniversaire particulier, l’envie d’évoquer quelques anecdotes avec Philippe Marlair nous a titillés. Nous apprenons ainsi que Philippe Marlair a tenu, avec Anne-Marie, son épouse, le Centre durant un gros mois en attendant l’arrivée d’un nouveau gestionnaire car selon sa volonté, le bâtiment ne peut pas rester sans surveillance : “On ouvrait, on fermait les salles quand les clubs avaient terminé. ”

Au début, Philippe Marlair était très vigilant à ce qu’on n’abîme pas son “bébé” et c’est avec un grand sourire qu’il assume la rigueur qu’il a imposée : “Un jour j’ai fait arrêter un match car il y avait des gens qui avaient craché sur le sol… Et j’ai déclaré les lieux insalubres pendant quelques minutes”, explique-t-il. Le match a repris, je vous rassure. Mais c’est comme les semelles noires et se balader torse nu, il en était hors de question ! ”

La seule déception de l’ancien échevin des sports réside dans le fait de ne pas avoir pu recouvrir la terrasse pour en faire une salle de 70 places, car après avoir convaincu ses collègues, le coût de cet aménagement s’est avéré trop élevé. Il est toutefois très fier de voir que son Centre sportif est aujourd’hui trop petit pour accueillir tous ceux qui veulent y pratiquer leur sport, car au fond, c’est un amoureux du sport qui l’a créé.

Retour sur les mérites sportifs.

Mérite sportif individuel Denis Thonon – Athlétisme (sprint)

Mérite sportif par équipe Promotion dames montantes N3 – Volley Rempart Nalinnes

Prix de l’Espoir Elisa Broze – Tennis Prix du Dirigeant Thierry Detrait&Bertrand Spinewine – Tennis club Jamioulx

Prix de l’école des sports Futsal Nalinnes – Football en salle

Prix de l’exemple Julien Poskin – Course à pied – Jogging club Ham-sur-Heure Prix de la presse Canicross de Jamioulx

Prix du référé Claude Verbanck – Volley Rempart Nalinnes

A l’issue de ces remises de prix, un trophée Coup de Cœur sera attribué aux sportifs s’étant particulièrement distingués au cours de la saison 2021-2022 :