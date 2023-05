L’Office du Tourisme de Tilff devrait rouvrir cet été

Doit-on encore le rappeler ? Les entités de Tilff et d’Esneux ont été particulièrement éprouvées lors des inondations de juillet 2021. La vallée de l’Ourthe, pourtant habituée à vivre avec la montée des eaux, fut ravagée. Parmi les bâtiments ayant vécu le chaos (plus de deux mètres d'eau à certains endroits), il y a celui de l’Escale à Esneux, situé avenue de la Station près de la gare mais aussi l’Office du Tourisme de Tilff, situé place du Roi Albert. Des travaux vont (enfin) débuter pour le premier tandis que le second devrait pouvoir rouvrir dès cet été.