Liège : Jusqu’à 13 ans de prison requis dans “Air cocaïne”

Des informations sont parvenues à la police concernant un impressionnant trafic de cocaïne commis par des Liégeois qui avait des connexions avec l’Amérique du sud. Des colis auraient été transportés par avion grâce à des complicités avec des employés d’une société basée à Liège Airport. Selon le parquet, cinq cargaisons de plusieurs palettes ont ainsi transité par l’aéroport. Chaque carton devait contenir environ 37 kilos de cocaïne au prix moyen 28 000 euros par kilo. Le 15 décembre 2021, un colis en provenance du Mexique a été livré sous haute surveillance de la police. Le colis transporté par la société Swissport contenait pas moins de septante pains de cocaïne !

Transports par tonne !

La livraison a été réalisée chez Adem qui habite à Cheratte. Les suspects étaient déjà sur écoute depuis de nombreux mois. Des vidéos ont également été tournées pour démontrer les personnes impliquées dans les faits. Le 24 décembre 2021, la police a réalisé des perquisitions et des arrestations. Hassan, Hafid, Mehmet, Souliman, Adem et Kadir ont été interpellés. Les policiers ont retrouvé la drogue en perquisition chez Adem. Lors des précédentes audiences, les prévenus ont démenti leur implication dans les faits.

Cette livraison de cocaïne aurait été possible grâce à des complicités internes au sein de la société de transports. Un superviseur et des anciens employés de la société de transports sont également poursuivis. Selon le parquet, les intervenants du dossier étaient en contact avec des trafiquants d’Amérique du Sud. Le parquet a requis une peine de 13 ans de prison et 28 millions d’euros de confiscations à l’encontre d’Hassan, le prévenu qui est présenté comme étant le chef de l’organisation criminelle.

Des réquisitions qui ont fait réagir l’intéressé. “On peut sortir la corde”, s’est-il exclamé. “On va faire venir la potence. Je suis certain que vous n’avez jamais demandé une peine pareille pour un violeur d’enfants. Mais si vous me donnez 13 ans, donnez trente ans à un violeur d’enfant. Je n’ai tué personne. J’ai vu un gars qui voulait vendre sa fille, condamné à 5 ans de prison. Ça me révolte. Et pour payer la confiscation, c’est impossible. Je devrais travailler plus de 1 000 ans.” Les plaidoiries des avocats de la défense débuteront la semaine prochaine.