L'incendie a été maîtrisé rapidement par les pompiers. ©FVH

Le feu s’est entendu à la surface menaçant des habitations. Une réserve de bois d’un particulier est partie en fumée.

Les policiers de la zone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes se sont également rendus sur les lieux afin de sécuriser la zone et permettre aux pompiers d’évoluer dans les meilleures conditions. A cette heure, les causes de l’incendie ne sont pas encore connues toutefois un PV a été dressé et la police enquête sur les causes du sinistre.