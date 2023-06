Beyne-Heusay révolutionne son accueil extrascolaire

”On souhaite sortir de la garderie classique où l’enfant est simplement gardé et pas animé”, explique Laetitia Wergifosse, chargée du projet. “Avec Aloha, l’enfant pourra choisir d’être au calme, de faire ses devoirs ou de lire un livre, mais il pourra aussi participer à des jeux préparés par des animateurs”, ajoute-t-elle. “Tout sera pensé pour le bien-être de l’enfant”, conclut-elle.

Respect des normes ONE

Les enfants qui le souhaitent pourront faire leurs devoirs. Une activité non obligatoire qui, selon l’Office de la Naissance et de l’Enfance, ne devrait pas prendre plus de 30 minutes. “Notre but, avant tout, c’est l’épanouissement de l’enfant”, insiste la chargée de projet. “Pour cela, nous sommes obligés de répondre aux normes ONE, surtout vis-à-vis des activités proposées”, ajoute-t-elle.

Théâtre de marionnettes, spectacle de magie, tournoi de foot, tout est possible, mais il faudra attendre la rentrée pour connaître l’organisation exacte des après-midi. En effet, le nombre d’enfants inscrits définira l’ampleur du projet et son fonctionnement.

Une aide financière

Les garderies communales seront donc, dès la rentrée, remplacées par Aloha Beyne dans les locaux des écoles communales de Beyne Centre, Fayembois, Ferrer, Queue-du-Bois et Bellaire. Les mercredis, un transport gratuit sera prévu au départ de toutes les écoles jusqu’aux locaux centralisés de Beyne-Centre et de Queue-du-Bois.

Si les garderies étaient jusqu’ici gratuites, dès la rentrée, l’accueil extrascolaire sera au prix de 1 euro par heure. Un prix justifié par les activités organisées et par la rémunération des accueillants formés. À noter que les responsables légaux des enfants peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts pour les dépenses liées à la garde d’enfants. En cas de difficultés financières, la commune préconise également de prendre contact avec le CPAS de Beyne-Heusay au 04 355 87 10.