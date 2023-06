Inauguration de la fresque hommage à Raoul Cauvin à Ottignies: quand la BD rencontre le street art

Tanguy Stuckens, président du collège provincial, a rappelé que le street art est un art à part entière: "La réalisation de cette fresque n’est qu’une première étape du projet street art que nous allons étendre dans le Brabant wallon via notamment les maisons des jeunes".

50 millions d’albums

Bernard Yslaire, auteur de BD et président du prix Rossel, a rendu un bel hommage à Raoul Cauvin, rappelant que les critiques parisiens trouvaient les scénarios de l’auteur nivellois avaient trop d’accents belges: "Raoul Cauvin était un dessinateur et scénariste humble, gentil. On l’a surnommé"monsieur 33%"des éditions Dupuis pour son apport annuel, toutes séries confondues au chiffre d’affaires de Dupuis. Il a vendu plus de 50 millions d’albums. Il a osé à l’époque tirer une série de gags du quotidien d’un fossoyeur, d’un psy, des infirmières ou d’un flic. Tous ses acteurs exprimaient avec cette gouaille populaire, parfois même vulgaire, la sincère tendresse de l’humain" a expliqué Bernard Yslaire.