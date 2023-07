PhotoScout créé des souvenirs plus "safe" et plus durables

Mais Tribu, jeune start-up basée à La Hulpe, experte dans le développement et la commercialisation de solutions de partage et d'impression de photos, propose une alternative : PhotoScout. Une solution simple, sécurisée et gratuite pour les animateurs qui souhaitent partager les photos de leurs camps. "Le constat qu'on a posé, c'est que les solutions existantes de style wetransfer, Google Drive, etc. - qui ont remplacé ces dernières années les CD ou les clés USB, eux-mêmes pas toujours pratiques - ne répondaient pas parfaitement aux besoins d'une section scoute, que ce soit en termes de prix, de sécurité, de confidentialité, de limite de stockage et même d'un point de vue pratique, détaille Morigane des Grottes, l'une des responsables de ce nouveau projet pour Tribu. Avec PhotoScout, on pallie ces problèmes en proposant une plateforme spécifiquement dédiée aux mouvements de jeunesse."

Concrètement, après avoir souscrit à une inscription gratuite sur www.photoscout.be, les animateurs peuvent créer des galeries de photos, les classer par thèmes, par journées ou par moments… Bref, les organiser comme bon leur semble, pour ensuite les partager avec les enfants animés et leurs parents. "Tout en ayant donc cette garantie de sécurité et de confidentialité des données, un thème très important et sensible sur le web de nos jours."

Notre interlocutrice et ses collègues ont beaucoup travaillé sur ce projet, notamment en effectuant une enquête préalable auprès des unités scoutes. "De celle-ci, il est ressorti que plus de 30 % des sections ne partagent pas leurs photos, par manque d'outils adaptés, et que la majorité se contente de Google Drive, jusqu'à atteindre la limite de stockage gratuit.Avant de lancer le produit, on l'a testé auprès de 20 sections belges avec une version bêta. Ce qui nous a permis de recueillir beaucoup de données et d'affiner la plateforme pour qu'elle soit optimale."

Un album imprimé et livré en un clic

Aussi, les développeurs ont ajouté une fonctionnalité à PhotoScout. "Grâce à un algorithme novateur, un album souvenir se crée automatiquement grâce à un clic. Il devient ensuite disponible pour être imprimé et on fait livrer les albums auprès des sections qui le souhaitent, en nombre voulu." Moyennant, ici, un paiement, bien entendu.

"C'est un service, facultatif évidemment, que l'on a trouvé adéquat et intéressant dans un monde d'hyperdigitalisation car il permet de garder un souvenir physique, que les animateurs comme les animés garderont sans doute précieusement." Là aussi, des phases de test ont été réalisées, "avec des retours très positifs".

À l’aube de la période des camps, voilà qui est dit. Animateurs, à vous de jouer… et de cliquer!