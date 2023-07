Les sœurs Buis ont fait le plein d’argent aux championnats LBFA

La première citée a décroché une très belle médaille d’argent sur le 800 mètres chez les U23. Et ce, au terme d’une course un peu particulière. "Nous n’étions que trois dans ma catégorie et j’ai été versé dans une série avec une des deux alors que la dernière était dans l’autre série, détaille-t-elle. Du coup, on courait un peu à l’aveugle. C’est spécial comme fonctionnement et je dois dire que c’était très perturbant. Mais bon, la première place était inatteignable, je suis satisfaite avec ma deuxième place. "

Qui plus est, sa petite sœur, Noa, s’est également parée d’argent au concours de la longueur, toujours chez les U23. "Au niveau des sélectionnées, j’étais deuxième donc je visais clairement une médaille et, pourquoi pas, le titre. Mais la première a terminé loin devant. Ce n’est pas grave car je bats encore mon record personnel de trois centimètres. Je suis d’autant plus satisfaite que j’avais déjà battu mon record il y a de cela deux semaines. Je ne pensais pas encore le battre une fois de plus d’autant plus que je sors de mes examens donc je ne pensais pas être en si bonne forme ", explique la cadette.

Les deux frangines espèrent maintenant surfer sur cette vague positive pour décrocher de nouveaux beaux résultats d’ici la fin de la saison. "Normalement, avec cette performance, je pourrai être aux championnats de Belgique toutes catégories. Sinon, ce sera en catégorie espoirs également", confie la plus jeune des deux. "De mon côté j’aimerais bien passer sous les 2:15 au 800 mètres tout en faisant également un 1 500 car cela fait longtemps. Et pourquoi ne pas passer sous la minute sur un 400 mètres ?", ose sa grande sœur. Vu la forme que les deux affichent depuis maintenant un petit temps, rien ne semble inatteignable !

Juliette Secretin s'affirme de plus en plus

Il y a de cela deux semaines, Juliette Secretin avait réalisé la meilleure performance francophone de la saison sur 800 mètres chez les juniores. Un statut qu’elle a confirmé lors de ces championnats LBFA en ne laissant absolument rien à la concurrence. «Elle a mené la course de bout en bout, explique son coach, Thomas Vandormael. Elle préférait prendre le risque d’emmener le peloton mais elle a assumé en étant forte. Elle a accéléré petit à petit dans le deuxième tour et n’avait plus personne dans sa foulée à 150 mètres de l’arrivée. Cela prouve bien qu’elle est la meilleure francophone dans sa catégorie pour l’instant. Et ce, peu importe le scenario. Et le chrono (NDLR : 2:13.82) n’est pas mal. Cela laisse présager qu’elle peut se rapprocher des 2:10 car elle est encore en première année de sa catégorie.»

L’athlète waremmienne a bien cru ne pas être la seule membre de la Rock’N Run Team à être à la fête sur la distance car Louis Carmans s’est imposé… avant de se faire disqualifier. «Il a pris les devants comme Juliette, décrit son coach. Mais un juge a dit qu’il avait mis le pied sur la ligne lors du rabattement. C’est un peu triste, quand on voit la densité lors de ces championnats, de disqualifier le vainqueur. C’est vraiment dommage pour le gamin et je pense qu’il serait mieux d’encourager les jeunes que d’être pointilleux comme ça sur le règlement. Mais bon…»

Enfin, Loic Delvaux a lui décroché l’argent sur le 5000 mètres chez les U23. «C’était son objectif. Il était certes un peu court pour gagner l’or, mais c’est bien, il est là où il doit être.»

À noter que sur la Flanders Cup, Chloé Herbiet a, elle, continué sa moisson de records en améliorant, cette fois, sa meilleure marque personnelle sur le 1500 mètres.

Deux sacres de plus pour Cassandre Evans

Parti à Marche avec une délégation plus réduite que d’habitude, le Huy Athletic Club a pu compter sur Cassandre Evans pour ramener deux sacres en bord de Meuse.

Engagée, comme de coutume, sur les concours du javelot et du poids, la Vinalmontoise a dû s’employer pour remporter le titre au javelot puisqu’elle a terminé à égalité avec sa grande rivale Kayla Iven. «Mais mon deuxième meilleur lancer est meilleur que le sien. C’est pour ça que je termine à la première place, savoure-t-elle. Je suis vraiment contente car cela se joue souvent entre Kayla et moi. Et, cette fois, c’était mon tour (rires). J’ai connu quelques soucis au javelot ces derniers temps, je suis contente que ça revienne bien.»

Moins de suspens, par contre, au poids, où Cassandre Evans n’a rien laissé à ses adversaires. «J’aurais aimé faire mieux tout de même. Mais les conditions n’étaient pas optimales car il a draché juste avant le concours et nous avons dû attendre vingt minutes avant de le débuter. En plus, il a plu également pendant le concours. Ce n’était franchement pas l’idéal.»

Habituée aux podiums, voilà que l’athlète du Huy Athletic Club ajoute deux nouveaux sacres à sa collection. «Je sors des examens et je dois bien avouer que j’avais plutôt la tête aux études. Ce n’est pas non plus évident avec ce qu’il se passe au club également (NDLR : son coach, Vincent Delcros, s’en est allé il y a de cela quelques jours). Je n’étais donc pas dans les meilleures conditions donc, oui, forcément, je suis très contente.”

Et ce n’est peut-être pas terminé pour la Vinalmontoise puisque se profilent les championnats de Belgique dans quelques semaines.