"Lucrèce Borgia", une vraie méchante à Villers-la-Ville : “Le rôle le plus difficile de ma vie”

Mais cette année, l’actrice est aussi à la source du spectacle. Rencontre.

Catherine Conet, c’est vous qui avez mis le texte de Lucrèce Borgia de Victor Hugo, sur le bureau du producteur Patrick De Longrée ?

J’ai un attachement particulier à ce personnage. C’est un grand et beau rôle pour une comédienne, que j’ai joué au Conservatoire en fin d’études. Et puis, j’ai vu la pièce à Paris, il y a six ans, à la Comédie française, avec Guillaume Gallienne dans le rôle principal, et j’ai trouvé ça terriblement injuste que ce si beau rôle de femme soit confié à un homme. Je suis donc venue vers Patrick De Longrée avec le projet de le jouer à Villers. Patrick a réécrit l’adaptation pour en faire une pièce d’une durée de 1heure45. On devait la jouer en 2020, mais elle a été reportée deux fois à cause du Covid. J’avoue que j’ai eu peur qu’elle passe à la trappe car le titre est sûrement moins vendeur que Roméo et Juliette ou Frankenstein. Mais c’est un grand texte.

Cet été, c’est "Lucrèce Borgia", de Victor Hugo, qui se jouera dans les ruines de l’abbaye cistercienne de Villers-la-Ville. ©Del Diffusion

C’est inhabituel, mais c’est vous, la comédienne principale, qui êtes allée chercher le metteur en scène.

Oui, généralement, c’est l’inverse. J’ai vu ce qu’Emmanuel Dekoninck avait fait avec Hamlet, prince du Danemark, le côté contemporain qu’il a réussi à donner et j’ai trouvé ça formidable.

Comment s’est passé votre rencontre ?

Au début, ça a été difficile car on n’avait jamais travaillé ensemble et je ne me sentais pas en confiance. J’avais le sentiment de ne pas être son premier choix, qu’il aurait préféré proposer le rôle à une autre comédienne. Les metteurs en scène ont leurs égéries, c’est normal. Ici, il a fallu que nous nous apprivoisions, car dans ce métier, il faut donner de soi, se dévoiler de manière intime pour faire avancer les choses.

Les répétitions en salle se terminent et la première aura lieu dans deux semaines. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

J’ai le trac ! Surtout quand je roule en voiture et que je croise des panneaux d’affichage promotionnels Lucrèce Borgia partout… (rires). Nous répétons depuis quatre semaines en salle, au Parc à Mitrailles de Court-Saint-Étienne. Dès ce mercredi 28 juin, nous arrivons dans les ruines où nous allons travailler sur l’espace.

Villers, c’est le plein air. Ça vous fait peur ?

Je connais bien le site, j’y ai déjà joué dans Angelo Tyran de Padoue, La Reine Margot, et MacBeth. Jouer à Villers, ça veut dire affronter le vent, l’humidité, les trains, les montgolfières… Il faut surtout tenir sur la durée. C’est grisant mais éprouvant, on joue un mois et ça fatigue beaucoup les cordes vocales.

Comment travaillez-vous ce texte classique pour en faire quelque chose de plus contemporain ?

Avec Manu (Emmanuel Dekoninck), on travaille énormément sur le ton pour éviter une sorte de lyrisme qui viendrait naturellement du texte de Victor Hugo. On est très fidèle au texte mais c’est dans la manière de l’adresser qu’on doit faire la différence.

Votre personnage, Lucrèce Borgia, est une vraie méchante…

Complètement ! C’est une femme de pouvoir sans concession. Mais là où elle est touchante, c’est qu’elle est complètement déchirée par les enjeux du récit.

En résumé, elle a réclamé la tête de la personne qui a commis un crime de lèse-majesté à son encontre, sans savoir que c’était son propre fils, le coupable. Ce fils est né d’une relation incestueuse avec son frère. Comme tous, ce dernier considère cette femme comme une manipulatrice, une empoisonneuse, une femme sans cœur… Il ne sait pas qu’elle est sa mère. Et elle, elle se débat dans son propre piège car après avoir voulu défendre sa renommée, avec tout le pouvoir de persuasion dont elle est capable, elle va devoir totalement changer de cap pour sauver la peau de son fils. C’est un peu comme sur un voilier en mer, lorsque le vent se retourne soudainement dans la voile. Il faut garder le cap malgré tout.

C’est ce déchirement qui est terrible. Je joue avec mes tripes, et je dois parfois retenir mes larmes, car il est hors de question de pleurer. C’est encore plus dur, mais c’est plus fort. En clair, c’est simplement le rôle le plus difficile de ma vie.