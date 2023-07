Le 6 janvier 2020, la compagne d’Alain a décidé de rompre après une relation d’une trentaine d’années. Selon les enfants d’Alain, il se serait transformé à la suite de cette rupture. Il a été condamné le 11 septembre 2020 pour des faits commis sur cette dame. Il a bénéficié d’un sursis probatoire. Il a rapidement tenté de reprendre contact avec elle. Le 16 janvier 2021, le chalet de son ancienne compagne a brûlé. Elle avait fait installer une caméra, ce qui n’a pas empêché le chalet d’être une seconde fois incendié. La cour a décidé de l’acquitter de ces faits malgré “les éléments troublants”.

Des vols ont été commis et un autre incendie a été bouté à l’endroit, au point que les fils et le nouveau compagnon ont fini par dormir dans ce qui restait du garage pour surveiller les lieux. C’est ainsi qu’Alain a été arrêté alors qu’il était en train de couper les haies autour de la maison qu’il n’était même pas censé approcher. “Oui, j’ai coupé les haies, mais je n’ai jamais incendié la maison”, avait-il admis devant le tribunal. Alors qu’il savait qu’il n’était pas vraiment le bienvenu, il a trouvé un logement à moins de 200 mètres de l’habitation de son ex-compagne. La cour a estimé qu’il existait un doute, malgré des “éléments troublants.”

Filmé

Le 10 avril 2022, lors d’un rallye dans la province du Luxembourg, il a été filmé en train de jeter des pierres au milieu de la route juste avant que son fils et le nouveau compagnon de son ex passent en voiture de course. Plus tôt dans la journée, il a commis une scène de coups sur un homme au même endroit. Il est reparti pour revenir plus tard. Il a fini par avouer. “J’étais en dehors de la réalité”, avait-il expliqué. “On voulait m’écraser. Je voulais envoyer un signal, faire passer le message que j’étais toujours là. C’était un avertissement pour dire que l’on me foute la paix. Le message c’était, foutez-moi la paix, à force de m’écraser comme cela, où va-t-on aller ? Je le regrette totalement, c’est un geste que je n’avais pas à faire. J’ai shooté dans les pierres de rage. Je n’avais pas l’intention de m’en prendre aux personnes qui étaient dans la voiture”. La cour l’a aussi reconnu coupable d’avoir porté des coups au nouveau compagnon de son ancienne compagne. Les juges ont tenu compte “de la gravité des faits et de l’atteinte tant à l’intégrité physique et à la tranquillité d’autrui qu’à l’ordre public qu’ils représentent.” Ils ont souligné le désagrément subi par les victimes, la répétition des faits et la longueur de la période infractionnelle.

Ils ont relevé l’absence de remise en question d’Alain et son antécédent judiciaire. Ils lui ont toutefois accordé un sursis probatoire comme le plaidait son avocat, Me Zevenne. Parmi les conditions à sa remise en liberté, les magistrats lui ont imposé de se soumettre à une prise en charge psychiatrique, de s’abstenir de consommer des boissons alcoolisées et d’en fournir la preuve, de ne plus entrer en contact avec son ancienne compagne et le nouveau compagnon de celle-ci, mais aussi ne pas se trouver dans un périmètre d’un kilomètre autour de son domicile et évidemment, ne pas commettre de nouvelle infraction. Il devra en outre verser des dommages et intérêts à son ancienne compagne et au nouveau compagnon de cette dernière.