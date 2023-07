Hausse préoccupante de tentatives d’arnaque téléphonique visant les personnes âgées à Namur, la Ville met en garde

Selon le mode opératoire observé, les escrocs se font passer pour des agents du service des pensions, annonçant aux victimes qu’elles sont éligibles à une prime conséquente en lien avec la vaccination Covid-19. Ils sollicitent et obtiennent ainsi des informations bancaires sensibles.

Les règles de base

Face à cette situation alarmante, la Ville rappelle à tous les citoyens, dans un communiqué, les règles de base pour éviter de se faire arnaquer : raccrocher directement si vous pensez qu’il s’agit d’une arnaque ; ne jamais partager ses informations bancaires et ne pas répondre aux demandes d’utilisation du Digipass ; ne pas céder aux demandes d’utilisation de sociétés de transfert de fonds telles que Western Union, Ria Money Transfert, Money Trans, Money Gram, etc., émanant d’un interlocuteur inconnu et ne pas se fier uniquement aux numéros de téléphone affichés, car ils peuvent être facilement achetés en ligne.

Si vous êtes victime d’une escroquerie de ce type, il est vivement recommandé de contacter immédiatement sa banque afin de faire opposition au paiement. Ensuite, rendez-vous dans votre poste de police pour déposer une plainte. Vous avez également la possibilité de remplir un formulaire de signalement sur le site pointdecontact.belgique.be. Si vous avez simplement été victime d’une tentative sans préjudice, veuillez remplir uniquement le formulaire de signalement.

Le CPAS de Namur et la Ville de Namur appellent tous les citoyens à rester vigilants, à informer leurs proches et à diffuser ces recommandations dans leur communauté afin de lutter contre ces pratiques frauduleuses. Ensemble, nous pouvons contrer les tentatives d’arnaque et protéger nos concitoyens les plus vulnérables.