Nouvelle présence à Tomorrowland et 50 dates cet été pour le Liégeois DJ Flash

”Je garde un excellent souvenir de mes présences d’il y a un an et j’espère que le public sera aussi chaud qu’en 2022”, précise le Liégeois, dont l’été s’annonce chargé avec plus de 50 dates.

Avec Gims en Tunisie

On le retrouvera évidemment en Belgique mais aussi en Allemagne mais aussi en Tunisie au début du mois d’août. Il se produira notamment aux côtés de Gims ou Lartiste.

Mais ce n’est pas tout. En fin d’année, un nouveau projet signé DJ Flash sortira. “Ce sera en octobre ou en novembre. Il y aura entre 6 et 10 titres et cela combinera tous les styles de la musique urbaine, avec des artistes internationaux.”

Les projets ne manquent pas non plus pour 2024. Après avoir donné son premier concert au Reflektor en février 2023, le Liégeois rééditera l’expérience à Namur, en février 2024, au Delta. Il y produira un show live avec beaucoup de surprises et d’invités prestigieux.