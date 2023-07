Cette chasse au trésor sera lancée par le fantôme d’un marquis du Chasteler, seigneur de Moulbaix. L’enjeu est de taille: si les enfants arrivent au trésor, ils seront en plus élevés au rang de Marquis en Herbe de Moulbaix ! Une façon ludique de lever le voile sur l’histoire et le patrimoine du magnifique village de Moulbaix. L’occasion, aussi, de se divertir autrement et gratuitement en famille. Le parcours pédestre durera environ une heure. Que les enfants sachent lire ou pas, ils y trouveront leur compte, puisque deux types de chasse ont été préparés.

Les départs se font entre 14h et 16 h, au fur et à mesure de l’arrivée des familles. Le rendez-vous est donné à la salle du patronage, place Henri Stourme ; le jeu se déroule dans les rues et sentiers du village.

Des jeux pour petits et grands enfants sont prévus par ailleurs, ainsi qu’un petit spectacle de magie à 17 h 30.

Buvette et petite restauration sur place

Les bénéfices sont donc reversés à l’ASBL Moulin de la Marquise qui œuvre à la sauvegarde de cet élément de patrimoine local important et classé.

Un parcours spectacle en septembre

Cette chasse au trésor est une sorte de mise en jambe d’un autre gros événement organisé par l’ASBL les 9 et 10 septembre prochains, dans le cadre des Journées du Patrimoine. Chaque année depuis 2015, un parcours spectacle est organisé dans les rues du village. Ce spectacle s’inspire à chaque fois de la grande et de la petite histoire du village. Cette année, place à une sorte de conte de fée. Un Roméo et Juliette qui… se termine bien ! Mais n’en disons pas trop pour l’instant…

La chasse au trésor se déroule ce jeudi 20 juillet: départs entre 14h et 16h à la salle du patronage.