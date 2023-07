Hannut: le grand cortège folklorique du 21 juillet sera composé de plus de 20 groupes

Le folklore sera à l’ordre du jour de la fête nationale belge, ce vendredi 21 juillet à Hannut. C’est qu’une bonne vingtaine de groupes folkloriques sillonnera les rues de la ville, au fil du cortège devenu tradition. "L’événement a trouvé son rythme de croisière depuis quelques années et reste fondamentalement le même. Il n’y a donc pas énormément de nouveautés cette année si ce n’est quelques groupes qui n’avaient encore jamais participé", explique Thomas Goyen, de l’ASBL Hannut Tourisme Promotion, qui organise. Parmi ces nouveaux groupes, on retrouvera notamment les Vis T’Chapias, T’Kliekse Budingen "mais aussi un groupe de cavaliers (NDLR: les Attelages de la Chapelle de Merdorp et Passion de Caballo) , comme on n’en avait plus eu depuis longtemps". La Marche Notre-Dame de Walcourt, reconnue patrimoine immatériel par l’Unesco, revient également. "Des groupes d’animation feront également vivre le parcours du cortège comme Wulong Mante belge, avec leurs danses du dragon et du lion issu de la culture chinoise, assez impressionnantes, et la compagnie Ignis Vulpes qui proposera du spectacle de rue, des cracheurs de feu, des combats à l’épée…", annonce encore celui qui organise l’événement depuis 10 ans. Et en apothéose, c’est le groupe Les Altesses, "qui est déjà venu il y a quelques années", qui animera le bal populaire en soirée, suivi du feu d’artifice, le tout sur l’esplanade de l’hôtel de ville. "Il y a aura là aussi le petit marché artisanal nocturne", tout ça, jusqu’à minuit. Notons également que la foire animera la Grand-Place et que pour les plus fêtards, les établissements horeca du centre-ville seront ouverts !