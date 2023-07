Cet avis collectif a été co-construit et adopté par la Conférence des bourgmestres et élus territoriaux. "En nos qualités de bourgmestres des villes de Tournai et de Mouscron, nous nous permettons d’attirer votre attention sur la demande de reconnaissance d’un “bipôle majeur Tournai-Mouscron” incluant une spécificité transrégionale et transfrontalière pour les deux territoires", indiquent Paul-Olivier Delannois (Tournai) et Brigitte Aubert (Mouscron), dans un courrier qu’ils adressent au Gouvernement wallon et en particulier à Willy Borsus, ministre wallon de l’Aménagement du territoire.

Les deux bourgmestres rappellent les griefs déjà soulevés précédemment. La version actuelle du projet de SDT (soumis à l’enquête publique) reprend les pôles majeurs suivants: Liège, Charleroi et le bipôle Mons-La Louviere (Namur étant considérée comme "capitale régionale"). La province de Hainaut basculerait de surcroît fortement vers Mons et Charleroi.

Pourtant, insistent les bourgmestres, les degrés de services à la population et l’intensité économique laissent apparaître que les villes de Tournai et de Mouscron sont du premier degré (le plus élevé), au même titre que les villes de Mons, Charleroi, Namur et Liège.

D’autre part, il apparaît aussi clairement qu’un axe entre Lille et Bruxelles se dessine, à travers les villes de Tournai et Mouscron en rouge vif (le niveau le plus élevé) et que les villes d’Ath et Leuze sont en orange (avec des niveaux élevés sur les fonctions précitées).

Quant aux fonctions du tourisme et des équipements FSC (foires, salons et congrès), la Ville de Tournai figure parmi les communes les plus touristiques de Wallonie (au niveau du nombre de visiteurs, de la capacité d’hébergement, etc.)

Comme en 1999…

Les bourgmestres déplorent également que, comme ce fut déjà le cas pour le SDR de 1999, I’euro-corridor Lille-Bruxelles n’est pas retenu. "Or, les perspectives de développement d’emploi sont très importantes sur cet axe wallon qui relie deux grandes métropoles européennes que sont Bruxelles et Lille, au même titre que l’axe lotharingien reliant Arlon à Bruxelles, ou la dorsale wallonne. Cet axe est un vecteur de développement majeur et draine un flux économique de premier plan entre la Région Hauts de France et la Wallonie et Bruxelles".

Conclusion des bourgmestres: en y alliant d’autres communes du bassin de la Wallonie picarde, un "bipôle majeur Tournai­ Mouscron" incluant une spécificité transrégionale et transfrontalière pour les deux territoires, a donc toute sa place dans la structure territoriale du SDT. "Nous insistons donc sur l’importance de la reconnaissance d’un statut de bipôle majeur, d’autant plus qu’il est inscrit dans la dynamique métropolitaine entre Lille et Bruxelles et qu’il forme un bassin de vie cohérent avec une gouvernance territoriale".