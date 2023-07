Il était 9 h 05 lorsque les pompiers de Liège ont été appelés sur place. L’incendie était particulièrement virulent.

Sinistre total

Les hommes du feu ont lutté pendant plusieurs heures pour tenter de limiter les dégâts. Le feu n’a pas fait de blessé. Le sinistre est total. Les secours ne se sont pas prononcés sur les causes de l’incendie.

Fenêtres fermées

”Le magasin Prestige et Be Kitchen près du Night and Day ont été l’objet d’un gros incendie ce matin, heureusement sous contrôle maintenant grâce à une intervention rapide des pompiers et de la police”, indique Virginie Defrang Firket, bourgmestre de Neupré. “Merci à eux ! La protection civile est sur place également. Pas de victimes à déplorer. Fermez vos fenêtres par pure précaution. Pas d’évacuation à mettre en œuvre, autre que les riverains et commerçants proches.”