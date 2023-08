Propriétaires forestois, attention à vos avertissements-extrait de rôle : il pourrait y manquer… une prime

”Pour la prime, nous devions informer la tutelle régionale, ce qui a été fait… et le SPF Finances. C’est ici que l’envoi n’a pas été réalisé”, avoue l’échevin en charge des finances Ahmed Ouartassi (PS). “On s’en est rendu compte lorsque les premiers AER sont arrivés.” Les 200 euros n’ont donc pas été intégrés aux calculs. Autrement dit, les propriétaires occupants forestois reçoivent un avertissement-extrait de rôle de 200 euros trop élevé.

Trois cas de figure s’offrent à vous si vous êtes dans les conditions d’octroi de la prime. Si vous avez reçu votre AER et que vous n’avez pas encore payé le montant réclamé, ne payez pas. “Un courrier rectificatif vous sera envoyé. Le délai de paiement est prolongé jusqu’à fin octobre 2023. Il n’y a aucune démarche à entreprendre de votre côté,” précise la commune.

Si vous avez déjà payé : “une solution vous sera apportée afin que vous puissiez bénéficier de la prime. Personne ne sera lésé. Les discussions sont en cours avec le SPF pour voir les modalités mais il y aura un remboursement.” Quand et comment ? Pas de réponse pour le moment.

Enfin, si vous n’avez pas encore reçu votre AER, il sera envoyé après la mise à jour.

”Même quand la majorité Ecolo-PS veut bien faire, elle arrive encore à être foireuse”

Du côté de l’opposition forestoise, le conseiller Marc Loewenstein (Défi) rit jaune : “Même quand la majorité Ecolo-PS veut bien faire, elle arrive encore à être foireuse. Il ne suffit pas de voter un règlement octroyant une prime et d’en faire une belle communication vers le public pour que l’administration l’intègre automatiquement dans les avertissements-extraits de rôle. Reste encore à l’en informer ! C’est de l’amateurisme total et c’est affligeant. Cela va impliquer beaucoup d’envois de courriers papier aux frais des contribuables, des rectifications…”

Combien de personnes sont touchées ? La commune ne le sait pas encore. “On ne peut pas dire exactement combien de personnes sont éligibles pour cette prime.” Une estimation reste toutefois possible avec le budget prévu par Forest pour le versement : environ 2 millions d’euros. Le tout divisé par le montant de la prime (200 euros), on arriverait à 10.000 propriétaires.

L’envoie des AER se fait par vague. Suite à la première vague, les suivantes ont été stoppées. La commune envoie des courriers aux propriétaires de la première vague pour reprendre toutes les informations.