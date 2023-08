Les chars et Jeeps de Tanks in Town de retour à Peissant

Au programme de cet événement qui aura lieu au lieu-dit “La Belle Maison” à la rue de Lobbes à Peissant. une bourse militaria, tout le week-end, dans laquelle les visiteurs pourront retrouver de nombreux articles liés au monde militaire, des baptêmes en char et des concerts gratuits les vendredi et samedi avec le Nato Jazz Band.

Le samedi les visiteurs pourront déambuler dans un véritable camp militaire reconstitué et multi-époques. Dimanche, un convoi militaire sera organisé entre Merbes-le-Château et Erquelinnes pour revenir ensuite sur Peissant, et ce par les chemins de traverse. Des chars amphibies feront même une démonstration dans les eaux de la Sambre.

Il est encore possible de réserver des baptêmes dans divers véhicules militaires pour entre 5 et 40 euros. Jeeps, chars de la Deuxième Guerre Mondiale ou de celle du Vietnam, en tout il sera possible de voyager à bord d’une quinzaine de véhicules différents.

Rendez-vous sur le site de l’événement pour toute information supplémentaire.