Depuis le début de l’été, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Centre sont intervenus plus de 500 fois pour des nids de frelons asiatiques

Ces dernières semaines, la météo plus clémente a multiplié les interventions. “Le fait que la météo soit meilleure ne change rien pour les frelons ou le nombre de nids. Par contre, comme les gens sont plus souvent dehors et donc, repèrent plus facilement les nids.”

Des nids qui augmentent en taille au fur et à mesure que la saison estivale avance. “Au printemps et jusqu’à quelques semaines avant la fin de l’été, on retrouve les nids à deux ou trois mètres de hauteur mais ensuite, vers la fin de l’été, les reines quittent leur nid primaire pour en construire un autre bien plus en hauteur cette fois, à plus de 10 mètres et parfois 30 mètres de hauteur. À la manière des rapaces qui construisent leurs nids en hauteur pour avoir une meilleure vue d’ensemble sur leurs proies, les frelons asiatiques se placent aussi très haut pour mieux voir.”

Du matériel spécifique

Si n’importe quel pompier peut intervenir pour un nid se situant à moins de 10 mètres de haut, un matériel et une formation spécifique sont nécessaires pour ceux situés plus haut. “Ce matériel est stocké dans une caserne particulière de la zone et ses utilisateurs sont spécialement formés pour cela. En règle générale, le matériel nécessaire pour tout nid d’insecte est le même mais pour les frelons asiatiques, qui peuvent se montrer très agressifs et qui crachent du venin, les combinaisons à revêtir sont plus épaisses et les pompiers doivent porter des visières ou des lunettes de protection plutôt que de simples grilles.”

Et à la zone de secours de rappeler dans un communiqué une règle élémentaire si vous constatez la présence d’un nid de frelons asiatiques dans votre jardin : “En aucun cas, il ne faut tenter de détruire le nid soi-même ! Cela ne peut être réalisé que par du personnel spécialement formé et équipé pour cette tâche.”

Un seul numéro à composer donc, le 112. “En général, sauf cas exceptionnel, on traite toutes les demandes dans les 24h”, conclut le capitaine Filippi.