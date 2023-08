Les dernières dates de la Fêtes de la Street Food, qui avait lieu tout l’été à Strépy-Bracquegnies, annulées

Depuis le 18 juin dernier, tous les dimanches, c’était la fête de la street food à Strépy-Bracquegnies et plus précisément, sur la place Florentine Joos Lambert, à proximité du Vieux Canal. Tous les dimanches, de nombreux foodtrucks régalaient ainsi les papilles des Louviérois et Louviéroises. De l’entrée au dessert en passant par l’apéro, le menu était alléchant et ils étaient nombreux à avoir profité d’une belle petite balade gourmande le long du vieux canal tout proche.