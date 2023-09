Un festival de musique techno à Lessines pour le DJ louviérois Mauro Valdemi : “je voudrais aussi ouvrir une salle de concert dédiée à la techno”

Au programme de cette première édition qui aura lieu à Lessines, simplement parce que Mauro Valdemi y travaille, des artistes internationaux comme Joris Delacroix (fr), Einmusik (de), Lexer (de), DKA (be), Ferdinand De Marne (be), Belben (be) ou encore Smako (be).

En plus de ce festival, Mauro Valdemi et Ferdinand De Marne ont la volonté de créer une salle de concert dédiée à ce style musical si particulier qu’est la techno chez lui à La Louvière. “Cela existe à Charleroi, Mons ou Bruxelles et pas à La Louvière. Or, il y a énormément de monde qui apprécie ce style musical qui a du mal à passer à la radio et donc, qui manque de visibilité. En créant une salle de concert à La Louvière à un endroit où pourrait aussi se trouver notre studio, je pense que cela pourrait contenter tout le monde. Il ne s’agirait pas d’une boîte de nuit à proprement parler mais d’une véritable salle de concert qui serait ouverte au départ deux fois par mois avec des artistes qui créent leur propre musique et non pas des DJ qui ne font que passer des play-lists.”

À l’heure actuelle, Les deux compères sont toujours en négociation pour que cela puisse se faire à La Louvière. “C’est vraiment quelque chose qui manque dans la région et c’est tout de même dommage que les fans de techno louviérois doivent se rendre à Mons, Charleroi ou Bruxelles pour voir des concerts de techno.”