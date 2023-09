La Calamine et Seraing : Des plantations de cannabis

Le 13 décembre 2017, une perquisition a été réalisée à l’endroit. Sur place, les enquêteurs ont interpellé deux hommes. Les intéressés ont déclaré qu’un certain Baïram les avait conduits sur place. Ils ont également précisé que l’intéressé les payait et leur donnait les ordres. Sur place, les policiers ont découvert 2 360 plants de cannabis, mais aussi des jeunes plants. Une perquisition a été réalisée au domicile de Baïram et a permis de mettre la main sur 22 000 euros en liquide.

Une téléphonie a mis en évidence les nombreux contacts de l’intéressé avec les autres protagonistes du dossier. Une seconde perquisition a également été menée dans un hangar à Seraing. Sur place, les policiers ont découvert 1 998 plants. Les faits ont été traités par le tribunal correctionnel d’Eupen. Les six prévenus, originaires de la région liégeoise et des Pays-Bas, ont été condamnés à des peines allant de 18 mois à 4 ans de prison. Baïram a fait appel de cette décision. Un avocat l’a représenté à la première audience devant la cour d’appel de Liège.

Hospitalisé

Mais ensuite, l’homme ne s’est pas présenté devant les juges et a été condamné par défaut à 4 ans de prison ferme et à payer 136 929 euros. Il a fait opposition à cet arrêt. Il a mandaté une nouvelle avocate. Cette dernière est venue expliquer à la cour que le premier avocat de son client ne l’avait pas informé des dates auxquelles le dossier allait être traité. Elle a précisé que son client n’était pas présent à cette nouvelle audience parce qu’il est hospitalisé. Selon le parquet général, il a surtout voulu éviter une arrestation immédiate. L’avocate de la défense a estimé que le fait de ne pas avoir été prévenu des dates de remise par son avocat constituait un cas de force majeure.

Pour le parquet général, il s’agit d’un problème de responsabilité professionnelle qui ne serait pas un cas de force majeure. L’avocate de la défense a également plaidé le dépassement du délai raisonnable. Le parquet général a souligné que toute la procédure avait été traduite en français après avoir été réalisée entièrement en Allemand. La procédure a également connu des retards en cause de la période Covid. Selon le parquet général, il ne s’agit pas d’un dépassement raisonnable au sens de la loi.

Baïram a déjà été condamné pour avoir été impliqué dans une autre plantation de cannabis. La cour rendra son arrêt en octobre.