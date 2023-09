Voici à quoi ressemblera le New Métropole : le projet de rénovation du mythique hôtel de la place De Brouckère est à l’enquête publique

Récemment racheté à son propriétaire historique (la famille Bervoets) par le fonds d’investissement Lone Star Fund qui a confié l’exploitation de l’établissement à la société française de gestion hôtelière Centaurus Hospitality Management, ce mythique hôtel du centre de la capitale a souffert ces dernières années : le chantier sur la place De Brouckère, la fermeture des tunnels, le plan de mobilité, le Covid, etc. Il était fermé depuis 2020.

Piscine de 90 m2

Place désormais aux investissements. Le New Métropole offrira, si le projet termine son parcours urbanistique sans heurts, “un environnement contemporain alliant confort et charme historique”, détaille la note des architectes. Les parties classées de l’hôtel feront l’objet d’une demande de permis distincte. Pour l’heure, il est donc question d’augmenter le nombre de chambres. De 253, le Métropole en compterait 267, dont 45 designées en mode “long stay”, soit des chambres appartements équipées de kitchenette et d’un espace de vie.

Voici à quoi devraient ressembler les chambres de l'hôtel Métropole de la place De Brouckère après sa rénovation. ©DR

Les nouveaux propriétaires souhaitent également aménager une piscine, deux saunas et une salle de sport au niveau -1. La piscine compterait 90 m2, équipée de plages et chaises longues de chaque côté. La salle de sport (75 m2) comprendrait une zone pour la musculation, le cardio-training et le yoga.

Au rez-de-chaussée, la réception sera quant à elle aménagée dans le Jardin Indien d’origine dont “il ne reste aujourd’hui presque rien”. “Située à côté de l’entrée principale, cette fonction est idéale ici”, arguent les architectes. Pour retrouver la grandeur d’origine de l’espace, l’entresol ajouté ultérieurement sera ouvert. En conservant une mezzanine, un lien visuel est maintenu entre la réception et la salle du petit-déjeuner sur l’entresol.

Toitures vertes

Le projet prévoit encore de transformer certaines toitures plates en “toits végétalisés semi-intensifs”. Plus de 2000 m2 accueilleront de la végétation, fournissant “un matelas drainant avec une capacité de stockage d’au moins 8l/m2, le substrat fournira une capacité tampon de 12l/m2”.

Côté déco, l’idée des architectes d’intérieur est d’apporter une indispensable touche de modernité et de confort tout en gardant les liens avec l’histoire architecturale de l’établissement pensée par Alban Chambon et son style Renaissance, Adrien Blomme et son style Art Nouveau, etc. Dans le salon et le bar Excelsior, le souhait des architectes “est de retrouver son esprit originel Art décoratif'. Le bar rendra également hommage au Black Russian. La piscine se la jouera en mode “sobriété et élégance” dans “un jeu minéral influencé par le style Art Déco”.

Les détails du projet sont disponibles sur le site web openpermits.brussels. L’objectif de la nouvelle gérance est d’ouvrir l’hôtel dans le courant 2025.

