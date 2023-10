Sainte Marguerite. C’est une des toutes vieilles artères de la cité méritant le titre de faubourg. Elle est antérieure au XIIe siècle. Jadis, la porte Sainte Marguerite se trouvait à hauteur des “degrés des Tisserands” et de la rue des Cloutiers ; hors des remparts, l’artère portait le nom de Vert-Vinâve. C’était le chemin menant vers la Hesbaye et le Brabant. Sainte Marguerite aurait vécu au IIIe siècle ; élevée dans la foi chrétienne, elle refusa de devenir l’épouse de Maxime, prêtre d’un temple de Diane. Emprisonnée puis soumise à la torture, elle subit le martyre sans souffrance, en souriant. Elle mourut en 275. Assez curieusement, cette jeune vierge était invoquée pour l’heureuse délivrance des futures mères et aussi par les femmes stériles. On racontait jadis que le Vendredi Saint, un corbeau qui se trouvait dans le clocher de l’église Sainte Marguerite allait pondre un œuf en or dans un grenier du quartier ; ceci expliquait l’origine de certaines fortunes trop rapides.

Saint-Séverin. Jadis, l’église Saint-Séverin s’élevait au pied de la rue Hocheporte, à l’angle de ce que l’on a toujours appelé la place Saint-Séverin. Cette église fut fondée par Éracle vers 960. Séverin fut un ermite qui vécut au VIe siècle sur les bords de la Seine ; il forma saint Cloud à la vie monastique. La rue Saint-Séverin constitue la partie intra-muros du faubourg Sainte Marguerite ; c’est là où se trouvait la porte Sainte Marguerite que l’artère change de nom, à hauteur des degrés des Tisserands.

