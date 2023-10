Après analyse par un jury, c’est maintenant aux citoyens de voter pour leurs idées préférées parmi les 26 idées présélectionnées.

Grâce à un subside de la Région wallonne (Politique Intégrée de la Ville), les idées ayant récolté le plus de votes seront réalisées dans la limite des moyens financiers et humains disponibles.

Comment voter ?

Toute personne habitant, travaillant ou ayant des activités régulières à Ougrée peut voter (un seul bulletin de vote par personne).

Pour voter, il suffit de remplir le bulletin de vote disponible en version PDF ou numérique sur www.arebs.be/actualites/vote-citoyen/. Des bulletins papier seront également distribués dans les associations et écoles du quartier. De plus, un bureau de vote mobile sera mis en place afin d’aller directement à la rencontre des habitants dans les rues, parcs et places d’Ougrée.

Une fête d’annonce des résultats est prévue le lundi 13 novembre à 18h, au Centre René Delbrouck (rue Delbrouck 40, à Ougrée). Inscription souhaitée au 04/263.03.50