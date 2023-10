Liège : Tenter d’encadrer la toxicomanie

Les toxicomanes sont accompagnés depuis de nombreuses années pour tenter de les aider à sortir de cette spirale sans fin, mais rien n’y fait. Des comportements problématiques d’autant qui s’accompagnent souvent de faits de délinquance ayant pour but de s’assurer suffisamment de revenus pour s’acheter la prochaine dose à prix d’or. Des faits délictueux qui provoquent de l’insécurité et irritent de plus en plus les citoyens.

Cela fait plus de vingt ans que les autorités Liégeoises tentent d’encadrer le phénomène, avec, il faut l’admettre, malheureusement assez peu de réussite. Un projet pilote a été mené à Gand. En novembre 2005, il y a donc près de vingt ans, le procureur du Roi de Liège et le ministre de la Justice ont signé un protocole de mise en place de probations prétoriennes. Cette procédure qui peut s’étendre jusqu’à 18 mois a pour but de proposer aux toxicomanes une alternative à la prison. Ces derniers, dans certains cas très précis, doivent alors suivre toute une série de démarches ayant pour but de les resocialiser et de les conduire vers l’abstinence. Un chemin long et parsemé d’embûches.

Récidive

Cette procédure n’est pas toujours une réussite. C’est dans ce cadre que le tribunal correctionnel de Liège a examiné les dossiers de quatre toxicomanes qui ont été surpris en 2022 et 2023 en train de se shooter place Saint-Lambert. Ces personnes ont bénéficié de la proposition de la probation prétorienne. Elles l’ont acceptée, mais n’ont pas réussi à respecter les conditions à cette mesure de faveur. Certains toxicomanes ont même été arrêtés alors qu’ils consommaient à nouveau de la drogue à la vue de tous.

Le parquet a donc décidé de mettre leur dossier à l’audience et de les poursuivre. Les suspects ne se sont pas présentés devant le juge pour s’expliquer. Le parquet a requis des peines de trois mois de prison ferme par défaut à leur encontre. S’ils sont condamnés à des peines de prison ferme, les intéressés pourraient être arrêtés. Il leur restera alors la possibilité de tenter de faire opposition ou appel des décisions prononcées. Le tribunal rendra sa décision dans le courant du mois de novembre.