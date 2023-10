Le PS a ses têtes de liste pour l’arrondissement Mons-Borinage : du changement à Boussu, Frameries, Honnelles, Saint-Ghislain et Quiévrain

Seules deux communes étaient à suspense : Saint-Ghislain, où Florence Monier a “remporté” l’élection face à Jérémy Bricq, et Frameries, où Arnaud Malou a devancé Julien Donfut. Pour le reste, ce sont cinq nouvelles têtes de liste sur 12 qui sont à signaler sur l’arrondissement.

Les têtes de liste, qui seront les candidats bourgmestres du PS dans les communes de l’arrondissement de Mons-Borinage, ont donc été désignées par les militants qui se sont déplacés en nombre : pas moins de 1 500 affiliés se sont rendus dans 27 bureaux de vote, tenus par 41 assesseurs.

Seize candidats se présentaient au suffrage des électeurs, 14 au niveau communal et deux au niveau provincial. “Je me réjouis de la mobilisation des affiliés et d’un tel renouvellement”, précise Nicolas Martin, le Président de la Fédération PS de Mons-Borinage. “Je félicite également les deux têtes de liste élues brillamment à Frameries et à Saint-Ghislain au terme d’un vrai match, qui prouve que le PS de Mons-Borinage est en plein renouveau et ne manque pas de talents.”

À Boussu, Sandra Narcisi, candidate pour la première fois, a récolté un score de 76 %. La Commune de Boussu devrait, si l’électeur confirme le choix du PS, “être dirigée par une femme qui a prouvé son dynamisme à travers le mandat d’échevine qu’elle occupe avec talent depuis décembre 2018”, souligne-t-on au PS.

À Colfontaine, l’actuel bourgmestre, Lucien D’Antonio, était candidat à sa réélection. Les affiliés colfontainois lui ont à nouveau accordé leur confiance pour mener la liste PS avec un score de 97 %. À Dour, c’est Joris Durigneux qui a été désigné avec 94 % des voix. “Il avait obtenu le meilleur score personnel toutes listes confondues lors des élections communales en 2018 (devant le bourgmestre sortant de Dour). Suite à la rupture de la majorité Engagés-MR, Il est devenu échevin fin 2022 et représente une chance réelle pour le PS de reprendre le mayorat de Dour, compte tenu de sa grande popularité.” Il conduira la liste “Votre Dour”, qui sera une liste d’ouverture autour du PS.

À Hensies, sans surprise, c’est Éric Thiébaut, Député-Bourgmestre depuis plusieurs législatures, qui a sollicité la confiance de ses affiliés. “Jusqu’à présent à chaque fois qu’il a mené la liste à Hensies, il a remporté une majorité écrasante avec l’équipe qu’il avait constituée autour de lui. Il a sans surprise été reconduit avec un score de 100 %.” A Honnelles, c’est Philippe Dupont qui succédera à Bernard Paget avec son appui. En effet, les affiliés lui ont accordé leur confiance puisqu’il a obtenu 68 % du suffrage en sa faveur.

À Lens, c’est le chef de file de l’opposition socialiste au conseil communal, Thomas Pierman, qui a été désigné par les militants avec 87 % des voix. Il sera donc le candidat Bourgmestre du PS dans la commune, sous la bannière de la liste citoyenne. À Mons, Nicolas Martin, Bourgmestre depuis 2018, était candidat à sa succession. Les affiliés du Grand Mons lui ont accordé leur confiance avec un score de 90 %. À Quévy, Florence Lecompte, candidate à sa succession, a également reçu le soutien de sa base puisqu’elle a obtenu 95,5 % de votes favorables.

À Quiévrain, c’est Jean-Pierre Landrain qui mènera la liste PS avec l’accord de 96 % des affiliés. “Il aura pour ambition de faire tomber la majorité MR, en proie à de grosses difficultés de gestion de la commune.” A Quaregnon, Damien Jenart, Bourgmestre depuis la moitié de cette législature, a été largement plébiscité pour succéder à Jean-Pierre Lepine comme tête de liste PS. Il a obtenu 83 %. On notera par ailleurs qu’à Jurbise, la liste Alternative Citoyenne, constituée de plusieurs partis dont le PS, doit encore statuer avant d’annoncer le leader qu’ils désigneront.

Quant aux têtes de liste à la Province, Jean-Pierre Lepine, Vice-Président de la Fédération et candidat tête de liste pour le canton de Boussu (qui couvre tout l’arrondissement de Mons Borinage sauf Mons) a été plébiscité par 80 % des militants. Pour le canton de Mons, c’est Pascal Lafosse, actuel Député provincial et candidat à sa succession, qui a été désigné avec un score de 87 %. Tous deux conduiront donc la liste PS dans leur canton provincial respectif.

À présent qu’ils ont été désignés, les candidats têtes de liste vont pouvoir constater leurs listes avec le concours d’un comité des sages désigné dans chaque commune. “Il reste des voies de recours pour les candidats qui souhaiteraient faire valoir leurs arguments, mais cette pratique n’est pas la plus courante. Dans le cas où un recours devait être déposé, il sera examiné par la commission de vigilance de la Fédération socialiste.”