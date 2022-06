Le conseil communal de Beauvechain a adopté le point qui prévoit l’installation de dix caméras de surveillance pour lutter contre les dépôts sauvages.

"À la base, le Collège n’est pas spécialement favorable à placer des caméras de surveillance et faire de Beauvechain une commune où on “flique” la population, indique l'échevin Lionel Rouget. Mais force est de constater que, ces derniers temps, et de plus en plus régulièrement, des déchets sont abandonnés dans les espaces publics, notamment aux emplacements des bulles à verre ou sur quelques zones bien ciblées. Certains n’hésitent pas à y laisser de gros déchets de constructions. Nous avons donc décidé de nous pencher sur des solutions efficaces."

(...)