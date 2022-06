Troisième faillite pour une restauratrice qui annonce au tribunal son espoir de se faire engager dans une société de diamantaires…

C’est un secteur très surveillé", lui dira le président de la sixième chambre correctionnelle à l’audience du 19 avril où le parquet reprochait à Haifang C., 41 ans, de Beersel, des préventions d’aveu tardif de faillite, utilisation de moyens ruineux par le non-paiement des créanciers de sa faillite et des abus de biens sociaux, avoir prélevé des fonds sur son compte débiteur, le tout entre le 1er janvier 2018 et le 7 septembre 2020, date de sa faillite.