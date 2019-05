Une école a été évacuée, jeudi matin à Louvain-la-Neuve, en raison d'une fuite de gaz survenue à proximité de l'établissement scolaire.

Le plan d’urgence et d’intervention communal a été déclenché, ce 9 mai 2019, à 9h46, en raison d’une fuite de gaz, suite à un accident de la circulation rue de la Ferme des Bruyères à Louvain-la-Neuve. La fuite de gaz a été neutralisée à 10h15. Sur recommandation des pompiers, l’école Escalpade a été évacuée très rapidement.

Près de 80 enfants et adultes de l’école et du centre de jour, et leurs encadrants - 114 personnes au total - ont été évacués vers les Clairs Vallons (il n’y avait pas de blessés). Ils y sont encadrés par une équipe médicale, qui rassure ceux qui en ont besoin.

A 11h30, la situation revient à la normale, les enfants sont rapatriés vers l’école Escalpade, des moyens de transport sont prévus.

La direction de l’école Escalpade demande aux parents qui en ont la possibilité de venir rechercher leurs enfants à l’Escalpade afin de les rassurer, même si tout danger est écarté. La RN238 est accessible.

Le comité communal de coordination gère la situation d’urgence depuis le Centre de crise, sous la direction de la bourgmestre Julie Chantry.