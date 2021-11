Après une année sans, ce samedi et dimanche, à l’hôtel de Ville de Wavre, saint Nicolas, fort de son CST, avait déployé une petite partie de son royaume pour y accueillir ses petits et grands amis. Samedi, le grand Saint avait même prévu une nocturne pour les ados et leurs parents.

Mais c’est depuis vendredi que le vénérable Saint et ses 85 fidèles collaborateurs sont à la tâche. Au total, avec tous les élèves des écoles de Wavre, ils ont accueilli 13 400 visiteurs. Les tout grands ont été scannés et les grands de plus de 12 ans étaient évidemment masqués, conformément aux règles en vigueur.

(...)