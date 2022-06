En plus de constituer l’occasion de présenter son nouveau directeur général, Laurent Dauge, qui prendra ses fonctions le 15 juillet prochain, l’assemblée générale de l’inBW, mardi soir à Louvain-la-Neuve, a permis de faire le point sur les activités de l’année écoulée. Le président, Christophe Dister, a dressé un bilan reprenant des chiffres et des faits marquants.

L’an dernier, l’inBW employait 450 équivalents temps plein et le "turn-over" est très faible: 2,74%. "Le personnel se sent bien chez nous, c’est bon signe , a glissé Christophe Dister. Parmi les faits marquants, on peut pointer le télétravail qui devient structurel. Je pense qu’on ne reviendra pas en arrière: c’est un changement de société et nous nous adaptons."