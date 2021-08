La Wallonie veut réduire sa consommation de terres agricoles et d’espaces verts. Le "Stop béton" complet n’est pas pour tout de suite : 2050 est évoqué pour marquer la fin de l’étalement urbain. En attendant, il s’agira de réduire la voilure. Et tant pis pour les rêves (ou cauchemar, selon les points de vue) de quatre façades.

En attendant l’arrivée - partielle ou complète - du "Stop béton", on ne constate pas vraiment de ralentissement de l’urbanisation en Brabant wallon. Plus de 160 hectares ont été artificialisés chaque année dans la Jeune Province. Soit autant de grands terrains de football (non, tous les terrains de football n’ont pas la même taille).

(...)