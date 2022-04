Après les inondations de juillet 2021, les communes wallonnes se sont partagé un subside exceptionnel de 21,2 millions €. "Celui-ci a été versé début 2022 aux différentes communes de Wallonie", a expliqué la ministre de l’Environnement Céline Tellier (Ecolo). "Chacune est en train d’examiner la manière d’utiliser au mieux ce subside."

La ministre répondait, au Parlement wallon, à une question du député wallon André Antoine (LE) spécifique à la vallée de la Dyle.

"Au niveau de la vallée, différents projets sont prévus, comme la construction d’une zone d’immersion temporaire en amont du tennis club Justine Henin, la préservation de la zone humide sur le Nil, l’analyse des potentialités des rétentions sur le ry de Corbais et une série de projets de ralentissement hydraulique au niveau des différents sous-bassins versants de la Dyle, a rappelé la ministre. Les résultats de l’étude hydraulique permettront ainsi de proposer d’autres projets afin de réduire les risques d’inondation dans la vallée."

Deux études à venir, et des travaux déjà entamés

Une étude hydraulique et hydrologique est, en effet, prévue sur le bassin de la Dyle. "L’acquisition des données topographiques est en cours, précise Céline Tellier. Les résultats sont attendus dans le courant du premier semestre 2023. Cette étude servira non seulement à la mise à jour de la carte de l’aléa inondation, mais aussi à l’étude de scénarios d’aménagement en vue de la réduction de l’impact des inondations."

La ministre a complété sa réponse au député Antoine en listant les travaux prévus dans la vallée de la Dyle : "Au second trimestre 2022, deux marchés publics relatifs à des travaux d’entretien sont prévus pour un montant de 165 000 euros sur la Dyle, à Wavre, en amont de la station d’épuration et sur l’Orne, entre Mont-Saint-Guibert et Court-Saint-Étienne. Depuis juillet 2021, des travaux d’entretien ont été réalisés pour un montant équivalent à 160 000 euros sur le bassin de la Dyle, dont 90 000 euros pour l’Orne."

A.H.