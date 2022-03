L'initiative nous vient de Laetitia. Sa pétition en ligne, qui recueillait près de 900 signatures moins d'une semaine après sa mise en ligne, réclame la mise en place d'une ligne de bus directe et express entre Jodoigne et Bruxelles. La Jodoignoise profite du lancement de l'enquête publique relative au plan communal de mobilité pour lancer sa proposition. De même, assure-t-elle, "le Tec est en train de revoir son réseau".

Ce qui la motive à monter au créneau sur ce dossier ? "Améliorer le quotidien des navetteurs jodoignois", lance Laetitia. "Malgré son emplacement stratégique idéal à moins de 50 kilomètres de la capitale, Jodoigne est très mal desservie par les transports en commun. Il n'existe aucun moyen direct - à moins de prendre sa voiture - pour se rendre à la capitale", déplore-t-elle. "De plus en plus de Jodoignois doivent presque quotidiennement se rendre à Bruxelles pour rejoindre leur lieu de travail. Les options sont alors très limitées : soit vous disposez de votre véhicule personnel et subissez un trafic infernal aux heures de pointe, soit vous prenez un bus vers une ville intermédiaire (Wavre, Ottignies, LLN) ou vers la gare de Tirlemont afin de transiter vers une ligne directe pour Bruxelles."

Selon elle, il faut compter plus d'une heure et demi de trajet pour rejoindre la capitale si l'on choisit les transports en commune. "C'est indéniablement décourageant de devoir consacrer au mieux trois heures de son temps par jour dans les transports alors que Bruxelles se situe seulement à 50 kilomètres de Jodoigne."

Elle et quelques proches réclament donc qu'une ligne express du Tec soit instaurée entre Jodoigne (à la gare d'autobus) et Bruxelles (près d'une station de métro style Roodebeek). "Celle-ci permettra d'augmenter considérablement le confort des navetteurs entre Jodoigne et Bruxelles. Et aura un impact écologique positif, participera à réduire les embouteillages du centre ville de Jodoigne et des axes autoroutiers E40 et E411 pendant les heures de forte affluence. Enfin, l'amélioration de son réseau fera de Jodoigne une ville autant plus attrayante pour toute personne songeant à s'y installer ou à visiter un proche déjà résident."

La pétition : https://chng.it/LmXDjNKBzf