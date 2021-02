Le programme communal de développement rural (PCDR) se concrétise. Lors du dernier conseil communal, c’est une nouvelle fiche qui a été abordée par les édiles. Celle-ci concerne les moulins d’Arenberg et plus concrètement l’aménagement et la valorisation.

L’objectif visé par les autorités communales est d’améliorer la situation des moulins mais aussi de travailler sur le petit moulin afin d’y installer différents éléments. En ce qui concerne le grand moulin, une turbine sera mise en place pour produire de l’hydroélectricité.

Bien évidemment, ce genre de projet revêt un coût important. Montant estimé des travaux : 2,4 millions d’euros avec une subvention à hauteur de 1,3 million. Le reste, 1,1 million serait à charge de la commune qui espère obtenir une aide de la Région, sans quoi, ce projet risque de prendre l’eau.

Après la transformation de la grange sur le site d’Arenberg en maison de l’entité, autre important projet initié dans le cadre de l’ODR (Opération de développement rural) par la CLDR visant à équiper le lieu afin qu’il puisse accueillir les producteurs locaux sous forme d’un marché couvert, d’animations socioculturelles et d’autres activités associatives, c’est donc un nouveau pas important qui pourrait être franchi pour le patrimoine local. "Les membres de la commission seront ravis d’apprendre que le conseil a marqué son accord sur ces deux conventions de faisabilité, en espérant que, les trois conventions pourront être potentiellement retenues et cofinancées par la Région", conclut Dimitri Legasse, chef de file d’Union.