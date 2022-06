Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Priam B. et Hakim B., à chacun vingt mois d’emprisonnement ferme. Les deux hommes étaient impliqués dans un vol avec violence commis le 24 février 2021 à Walhain.

Ce vol a eu lieu dans une caravane dont l’occupant a été malmené par les assaillants, qui étaient trois. Un voisin est intervenu et a pu maintenir sur place Priam B. Les autres ont pris la fuite en emportant un demi-kilo de cannabis. Seul Kevin S, qui avait joué les chauffeurs ce soir-là à la demande d’un tiers, est venu se défendre devant le tribunal correctionnel. Il s’en tire avec une peine de travail de 100 heures.

Lorsque la police est intervenue à l’adresse, le 24 février 2021, l’occupant de la caravane était en état de choc, blessé au bras et à la tête. Il n’était pas en mesure de parler et de nombreuses traces de lutte témoignaient de la violence déployée par les auteurs. Priam B, un des voleurs qui portait encore les gants qu’il avait enfilés pour commettre les faits, vomissait et était maintenu sur place par un voisin venu à la rescousse de la victime.

Priam B. a expliqué aux enquêteurs qu’il avait commencé à vendre des stupéfiants pour le compte d’un tiers, mais qu’il s’était fait voler une somme de 600 euros et qu’il lui avait fait part de son intention d’arrêter. Les participants à ce trafic lui ont dit que ça ne marchait pas comme ça, et lui auraient proposé de commettre un vol de cannabis pour "apurer sa dette".

Il s’est alors rendu à Walhain, accompagné d’Hakim B. qui était en possession d’un pistolet d’alarme, pour commettre ce braquage. C’est Hackim B. qui a pris la fuite avec les stupéfiants. Quant à Kevin S., il faisait le guet à proximité de la caravane.