20.000 poules à sauver de l'abattoir à Braine-le-Château © BAUWERAERTS DIDIER Brabant wallon J.Br.

Elles sont en vente car elles ne produisent plus assez... Si dans un jours, la 24 juillet, personne ne se manifeste, ce ne sont pas moins de 20.000 poules blanches élevées au sol, à savoir qu'elles ne sortent jamais, qui prendront la direction de l'abattoir. En effet, via l'ASBL SEA (Suppression des Expériences sur l'Animal), la ferme Agneessens, située au numéro 24 chemin Vert à Braine-le-Château, lance un grand appel à l'adoption. "Ce sont des poules qui ont 18 mois" , explique Solange T'Kint, de l'ASBL.



Un âge qui ne leur permet plus de pondre avec un grand volume, elles qui ne produisent "plus qu'à" 80% de leur rendement habituel. "Les personnes intéressées par une ou plusieurs poules (on recommande d'en prendre au moins deux pour pas qu'elles se sentent seule) peuvent être rassurées car même si elles ne sont pas très belles au premier abord, après une semaine, elles seront complètement retapées." Bien évidemment, l'idée n'est pas de les acheter pour ensuite en faire un poulet rôti. "Elles sont à l'adoption pour leur permettre d'avoir une seconde vie. Pour les accueillir, il ne faut pas spécialement disposer de beaucoup d'espace et je sais que pas mal de personnes ont profité du confinement pour aménager un petit poulailler dans leur jardin" , sourit Solange T'Kint.



Si vous souhaitez adopter plusieurs poules, cela peut se faire soit sur rendez-vous avec la ferme soit aux dates suivantes: les 14 et 15 juillet de 14h à 18h et les 21 et 22 juillet de 14h à 18h. Elles sont en vente à 3 euros mais si vous en prenez au moins 50, elles reviennent à 2,50 euros. Infos: 02/366.39.00.