Les indépendants peuvent, sous certaines conditions, déduire la TVA de leurs frais professionnels. "Pour des besoins professionnels, à un moment, je fais l’acquisition de véhicules : camionnette, pour transporter le matériel, et moto. Il se fait qu’à ce moment, la TVA me doit 9 700 € et je ne vois rien venir, on ne me rembourse pas."

(...)

Philippe explique : "Il faut aussi savoir que, lorsque je fais de la presse, je facture 6 % de TVA mais j’achète à 21 %. On peut me répondre : ‘Mais vous retoucher ce montant.’ D’accord, mais combien de temps après ?"