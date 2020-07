L’épidémie de coronavirus connaît quelques rebondissements ces derniers temps, certains virologues allant même jusqu’à tirer la sonnette d’alarme. Trop prématuré encore pour parler d’une seconde vague, mais la vigilance doit être de mise.

À Rixensart, pour essayer d’anticiper cette éventuelle deuxième vague, on a mis en place ce vendredi une distribution de kits stratégiques – reçus du Fédéral. Destinés aux prestataires de soins de santé, ces 202 kits représentent en tout 202.000 masques, 80.800 gants, 10.250 tabliers et 202 lunettes de protection.

« On anticipe la 2e vague, explique Patricia Lebon, la bourgmestre rixensartoise. Les kits stratégiques ont été mis à disposition à l’avance – ce qui est beaucoup plus malin – alors on a tout mis en place pour les distribuer dès que possible. En ciblant en premier lieu, les professionnels de la santé qui risquent d’être en première ligne en cas de seconde vague ».

« Les médecins, médecins spécialisés en pratique privée, infirmière à domicile, aides-soignants à domicile ou encore les sages-femmes à domicile sont ciblés par cette distribution des 202 kits, complète Mylène Degrijse, responsable de l’événementiel à Rixensart et qui s’est beaucoup investie dans la cellule covid-19. Les kits nous ont été fournis mais l’organisation de l’opération nous a demandé pas mal d’efforts logistiques. Car en tout, on a distribué 50m3 de kits, soit l’équivalent d’un semi-remorque ».

Signalons enfin que pour les prestataires de soins de santé qui n’ont pas pu se rendre à la distribution ce vendredi, une autre solution sera mise ne place par la commune.