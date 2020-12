Le budget 2021 est désormais connu à Lasne. Toujours à l’équilibre, il prévoit un léger boni global pour l’année prochaine de 121 265 euros. Mais l’important est ailleurs : 9 millions d’euros d’investissements sont au programme de l’année prochaine, contre en général 6-7 en moyenne !

Avec notamment 3 millions dédiés à l’égouttage (chemin de Ransbeck, d’Odrimont/route de Renipont, route de Beaumont et Petit Champ/Parvis Saint-Germain) ou encore 1 million supplémentaire pour la rue d’Anogrune et des pistes cyclables (rue de Fichermont, route des Marnières et rue des Saules), un autre million pour divers achats de patrimoine immobilier ou encore la rénovation de l’ancienne gare vicinale de Maransart estimée à 500 000 euros.

Un budget qui, dans son volet extraordinaire a vu le groupe Ecolo, ainsi que Stéphanie Laudert (ALL), sanctionner le vote d’un “non” alors que Jean-Michel Duchenne (DéFI) s’est abstenu. Une opposition qui pointait globalement les mêmes lacunes du budget 2021. “En termes de logements publics : on en a peu, il y a une très grosse demande, certains dossiers traînent et on ne voit rien de nouveau”, a expliqué Stéphanie Laudert. “On doit figurer parmi les communes qui ont le plus faible taux de couverture en termes de logements publics en Wallonie, autour des 1 %”, a continué Laurent Masson (Ecolo).