E411: Le chantier de transformation des aires de Bierges a démarré ce mardi et durera jusqu’à cet automne

Des travaux visant à réhabiliter totalement les aires de Bierges, situées de part et d’autre de l’autoroute E411/A4 en Brabant wallon débutent ce mardi 28 juin. Objectif : des services étoffés et des infrastructures aux performances énergétiques améliorées.

Les chantiers d'aménagement des aires de Bierges – dans le sens Bruxelles-Namur et dans le sens Namur-Bruxelles – ont démarré ce mardi 28 juin. "Les nouveaux sites seront totalement achevés dans le courant de l'automne 2022 et permettront à la fois de moderniser les installations intérieures comme extérieures, d'offrir de nombreuses nouvelles prestations, tout en assurant une continuité des services pendant les transformations. Les aires de Bierges seront exploitées par TotalEnergies", a expliqué la Sofico, la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures. Celle-ci détaille, comme suit, le déroulement de ces travaux et les divers aménagements qui vont être réalisés:

À l'exterieur

De nouveaux bâtiments seront construits avec des matériaux recyclables. Des panneaux photovoltaïques seront prévus pour permettre de prendre en charge la consommation des bâtiments. L’organisation spatiale du site sera entièrement revue, notamment pour faciliter le trajet de l’usager, y améliorer la sécurité des piétons ou encore, permettre de mieux intégrer le site dans le cadre verdoyant qui l’accueille. L’éclairage sera totalement remplacé par un dispositif LED. Des caméras reliées aux services de police permettront d’améliorer la sécurité. Les revêtements des parkings seront entièrement rénovés et 42 places supplémentaires destinées au poids lourds seront créées.

Au total, on dénombrera:

– En direction de Bruxelles: 86 places de parking véhicules légers + 50 places poids lourds + 4 réservées aux personnes à mobilité réduite.

– En direction de Namur: 122 places de parking véhicules légers + 35 places poids lourds + quelques places motos + 4 réservées aux personnes à mobilité réduite.

De plus, quatre bornes de rechargement ultra-rapide pour voitures électriques, d’une puissance de 175kW seront installées à raison de deux par côté.

Dans un premier temps, du bio-CNG sera également proposé pour les véhicules légers et les poids lourds en direction de Bruxelles. Des pompes seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des prises de courant seront installées pour les camions frigorifiques.

Durant l’entièreté du chantier, l’accès aux aires sera garanti et les services habituels seront toujours proposés. Seules quelques places resteront disponibles pour les poids lourds sur chaque aire. Par contre, les emplacements destinés aux véhicules légers ne seront que peu impactés.

À l’intérieur

Les bâtiments reconstruits accueilleront eux aussi de nouveaux services et de nouvelles enseignes, tels que : un espace "Business Pro" (espaces de travail, Internet illimité, tablettes tactiles, imprimantes), un service Cubee (BPost) ; des sanitaires 2THELOO (un concept design et écologique, dont la propreté est garantie à tout moment) ; des bornes photos ; un point de vente de pralines; de la vente de produits régionaux ; un shop "Louis Delhaize".

Ces travaux interviennent suite au renouvellement de la concession de l’aire autoroutière par la Sofico, attribuée à la S.A. TOTAL Belgium en 2017 pour une durée de 20 ans, débutant à l’issue de la réception des travaux. Les travaux portant sur l’éclairage, la pose de caméras et les interventions de génie civil effectuées au niveau des parkings sont financés par la Sofico pour un montant de plus de 6 millions d'euros HTVA.

Pour rappel, la Sofico gère la centaine d’aires qui bordent les autoroutes de Wallonie. Parmi elles, près de 70 sont non concédées et près de 40 sont concédées par la Sofico à des pétroliers ou à des PME qui y assurent l’entretien et une offre de services (sanitaire 24/sur 24, station essence, shop et restauration avec large horaire d’ouverture).