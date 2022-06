Deux caméras mobiles pour traquer les incivilités à Walhain

Après sa prestation de serment devant le conseil communal, l'agent constatateur Olivier Bouvin a profité de l'occasion pour présenter une mesure qu'il mettra en place : l'installation de deux caméras de surveillance. "Dans le cadre de la délinquance environnementale et du nouveau décret qui est sorti cette année, tout le monde est conscient qu'il y a pas mal d'incivilités liées à l'environnement, comme les dépôts clandestins. Le projet est d'installer un système de caméras, comme à Mont-Saint-Guibert où la phase de test est en cours. Ce sont de longues procédures, car une demande de subside est d'abord introduite auprès de la Région wallonne."

Et la bonne nouvelle, c'est que la Région a répondu favorablement. Elle octroie un subside de 21 600 €, alors que le montant de l'acquisition est estimé à 40 000 €. "L'objectif est de pouvoir constater et sanctionner les dépôts clandestins, a poursuivi l'agent constatateur, qui sera présent à Walhain deux jours par semaine. En général, quand on est au courant d'un dépôt, il est déjà trop tard. C'est très rare de trouver des indices. Parfois, il y a des lettres, il m'est même arrivé de tomber sur une copie de carte d'identité. Sinon, ce n'est généralement pas facile."

Ces caméras, dont le marché public a été voté à l'unanimité ce lundi, permettront par exemple de relever l'immatriculation de véhicules et donc devaient aider à identifier les auteurs d'incivilités. "Avec ce marché, je pourrai, dès la semaine prochaine, lancer un appel d'offres et voir les dispositifs les plus performants."

"J’ai opté pour des caméras fixes temporaires. Elles sont fixées de manière assez simple, autour d’un poteau électrique ou d’un arbre, et on peut les déplacer assez régulièrement dans la commune. Si on les laisse à des endroits fixes, comme à proximité des bulles où il y a régulièrement des incivilités, les gens sont assez rapidement au courant et l’information circule. C’est important de pouvoir bouger."

Vincent Eylenbosch, échevin en charge notamment de l'environnement, a demandé à l'agent si ces caméras ne serviront qu'à traquer la délinquance environnementale. "Il y a plusieurs étapes avant de pouvoir installer ces caméras, car ça touche à la vie privée et aux RGPD, a répondu l'agent. Il faut l'accord de la zone de police, du conseil communal, mettre au point le système avec un informaticien et la DPO (déléguée à la protection des données), pour protéger les données privées. Tout le monde ne peut pas consulter ces images. Elles sont conservées un mois avant d'être supprimées." Bref, non. Les caméras ne seront utilisées que pour les dépôts clandestins. "Et j'ai proposé d'acquérir aussi des caméras factices, pour l'aspect préventif."