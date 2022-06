Pas de diffusion en "live" pour les conseils communaux à Nivelles : "les citoyens intéressés peuvent se déplacer jusqu’à l’hôtel de ville"

Au conseil communal de lundi soir, le groupe PluS, les Engagés et DéFI ont présenté une motion commune, à propos de la publicité des séances. Durant la crise sanitaire, pratiquement toutes les Communes dont Nivelles ont trouvé des alternatives pour assurer cette publicité, qui est obligatoire. Les séances étaient organisées via une plateforme en ligne, et diffusées en direct YouTube par la Ville.

Pour les membres des partis de l’opposition, il faut continuer dans cette voie, pour s’adapter aux avancées technologiques mais surtout pour répondre à une demande des citoyens. Et encourager ceux qui s’intéressent à la vie communale en leur permettant de suivre, depuis leur domicile, les débats des élus locaux.

Les plateformes des réseaux sociaux peuvent être utilisées dans cet exercice de transparence, notamment Facebook : c’est ce qui est mis en œuvre pour les conseils provinciaux, et cela permet aux internautes de visionner les séances, non seulement en live mais aussi en différé puisqu’il suffit de quelques clics pour retrouver les vidéos.

"Il n’est pas toujours possible de se déplacer jusqu’à l’hôtel de ville pour suivre les réunions du conseil communal, ajoute le texte d’introduction de la motion. La protection de l’environnement et l’augmentation du coût des carburants font que les citoyens sont sensibles à leurs déplacements."

D’où la motion des trois partis demandant que le collège étudie la mise en place d’une diffusion du conseil en direct sur les réseaux sociaux, avec possibilité de revoir les séances en ligne. Idéalement, cela serait opérationnel dès 2023.

"C’est très cher et nous avons d’autres priorités"

Ce ne sera pas le cas. Le bourgmestre, Pierre Huart, s’est dit étonné d’une telle motion, alors que le budget 2022 ne contient pas de crédit pour financer ces diffusions. Lors de la crise sanitaire, effectivement, les débats étaient rendus publics grâce aux nouvelles technologies. Mais ils étaient suivis par 15 ou 20 citoyens, alors que les coûts pour assurer une diffusion en live sont importants. D’après les calculs du maïeur aclot, on en serait à 60 € ou 70 € par séance et par spectateur.

"C'est très cher et nous avons d'autres priorités pour l'instant, ajoute le bourgmestre. Est-ce vraiment utile, alors que nous aurons bientôt l'obligation de publier les projets de délibération ? Le conseil communal reste un moment important, et les citoyens intéressés peuvent se déplacer jusqu'à l'hôtel de ville."