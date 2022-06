Trois kilos de cannabis cultivés dans le Brabant wallon saisis à Schaerbeek

Neuf suspects ont été interpellés dont six ont été mis à disposition du juge d’Instruction.

Lundi dernier, la police de la zone Bruxelles Nord a procédé à six perquisitions dans le cadre d’un dossier de stupéfiants et ont saisi 3 kilos de cannabis et 25 000 euros en cash. Cette saisis est le fruit d'une enquête menée au départ de l'observation d'un dealer en pleine action, à Schaerbeek.

"En approfondissant nos recherches, nous avons pu remonter jusqu'à une association de quatre suspects qui seraient en charge d'une plantation située dans le Brabant wallon. Ces quatre suspects fourniraient les suspects initiaux, qui s'occupaient de la vente des stupéfiants", détaille la zone dans un communiqué.

Neuf suspects ont été interpellés dont six ont été mis à disposition du juge d’Instruction. Qui a inculpé cinq personnes de vente de stupéfiants en association dont quatre ont été placées sous mandat d’arrêt et un libéré sous conditions.